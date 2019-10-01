В Октябрьске трое молодых людей оштрафованы за кражу медного кабеля
1 октября 2019 15:03
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В период с мая 2019 года с территории железнодорожного предприятия трое молодых парней в возрасте 16-18 лет неоднократно совершали хищения медных кабелей. Следственным отделом Сызранского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По совокупности собранных доказательств транспортными полицейскими была установлена причастность участников группы к совершению трех аналогичных эпизодов противоправных деяний.
Всего злоумышленники успели разоборудовать пять вагонов, похитив с них около 400 метров медного кабеля. Похищенный кабель молодые люди вывозили на автомобиле и впоследствии сдавали его в пункт приема лома металлов, получая за это денежные средства. Собственнику имущества преступными действиями был причинен ущерб на сумму около 45 тысяч рублей.
После рассмотрения дела в суде трем фигурантам уголовного дела было назначено наказание в виде судебного штрафа в сумме от 6 до 10 тысяч рублей. Ущерб, причиненный собственнику возмещен в полном объёме, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте
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