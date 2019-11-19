В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке

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По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей межмуниципального отдела МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)."Подозреваемый задержан. По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски с целью обнаружения предметов, добытых преступным путем. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.Отмечается, что противоправная деятельность полицейского пресечена по материалам сотрудников УФСБ по Нижегородской области.