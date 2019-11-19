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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке

19 ноября 2019 22:32
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Он задержан.
Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемый во взяточничестве, задержан в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей межмуниципального отдела МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

"Подозреваемый задержан. По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски с целью обнаружения предметов, добытых преступным путем. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

Отмечается, что противоправная деятельность полицейского пресечена по материалам сотрудников УФСБ по Нижегородской области. 
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