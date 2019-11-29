В Москве женщина созналась в продаже своего новорождённого сына
29 ноября 2019 22:07
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Спустя некоторое время женщина раскаялась в своём поступке и пыталась связаться с покупателями ребёнка, но те долго не выходили на связь. Тогда она и решила обратиться в полицию.
Женщину задержали. Позже в Московской области нашли и покупателей малыша. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Новорождённого доставили в медицинское учреждение.
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