В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова

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Фабула уголовного дела пока неизвестна. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу до 24 ноября.Прокурор попросил отложить заседание по избранию меры пресечения на двое суток. Судья удалился в совещательную комнату.Согласно сайту МВД России, Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Кроме того, он курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.Комментариями МВД и защиты генерала агентство пока не располагает.