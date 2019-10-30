В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
30 октября 2019 15:12
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По данным ведомства, нарушителя, ездившего на автомобиле с иностранными номерами, выявили и оштрафовали в октябре. Всего в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях.
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