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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей

30 октября 2019 15:12
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Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения.
Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, нарушителя, ездившего на автомобиле с иностранными номерами, выявили и оштрафовали в октябре. Всего в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях. 
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Комментарии



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