В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

Басманный суд Москвы арестовал 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал, передает Лайф. В СИЗО "кровавому жениху" предстоит провести два месяца — до 11 октября.
Сторона защиты настаивала на избрании Воронину меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Обвиняемый также утверждал, что не намерен скрываться от следствия.
Свою вину в убийстве невесты Александр так и не признал.
Свадьба молодых людей была намечена на 8 августа.
Тело 26-летней Марины в квартире в центре Москвы было обнаружено вечером 21 июля. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.
Фото: соцсети
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