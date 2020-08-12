В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

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Сторона защиты настаивала на избрании Воронину меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Обвиняемый также утверждал, что не намерен скрываться от следствия.Свою вину в убийстве невесты Александр так и не признал.Свадьба молодых людей была намечена на 8 августа.Тело 26-летней Марины в квартире в центре Москвы было обнаружено вечером 21 июля. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.Фото: соцсети