В Москве арестовали лжеврача, "лечившего" пенсионеров гречкой

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Она рассказала, что 84-летней москвичке позвонил мужчина, представившийся врачом, и сообщил, что анализы выявили у пенсионерки серьезное заболевание и ей необходимо купить лекарство. Затем злоумышленник передал женщине "медикаменты"."Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей. На следующий день женщина вскрыла сверток, в котором оказалась гречневая крупа", - сказала Волк.Подобный случай произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино. Полиция возбудила уголовные дела по статье "мошенничество"."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Сходненской улице Москвы. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Волк.По ее словам, арестованный может быть причастен к другим преступлениям, совершенным в отношении пожилых граждан.