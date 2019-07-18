В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» Ружечко
18 июля 2019 22:00
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«Он задержан в Литве», — заявила собеседница агентства. Эту информацию подтвердил и источник «Интерфакса», по словам которого российских правоохранителей уже проинформировали о задержании Ружечко.
Адвокат Ружечко Виталий Митькин отказался от комментариев для РБК.
Ружечко и бывший владелец компании «Петронефть» Роман Трушев подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктоводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Ружечко и Трушева объявили в международный розыск, в мае их заочно арестовал Самарский районный суд.
Сам Ружечко ранее говорил РБК, что в нефти компании «Нефтеперевалка» действительно нашли превышение хлорорганических соединений в одной из емкостей. Однако, по его словам, эти объемы никак не могли загрязнить до 5 млн т нефти.
По версии следствия, загрязненная нефть попала в «Дружбу» через узел учета сырья Самара — Унеча, ранее принадлежавший СТНТ. По делу о загрязнении нефти были арестованы гендиректор компании «Нефтеперевалка» (выкупила узел учета в 2018 году) Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора «Магистрали» Сергей Баландин.
О загрязнении нефти в трубопроводе стало известно в середине апреля — власти Белоруссии заявили, что по «Дружбе» стало поступать сырье с повышенным содержанием хлорорганики. В результате Польша, Германия, Венгрия, Словакия и Украина временно приостановили закупку российской нефти. Чистая нефть начала поступать по нефтепроводу в мае, а 1 июля в «Транснефти» заявили, что поставки по «Дружбе» возобновлены в полном объеме.
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