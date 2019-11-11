В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

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Также Лазареву обязали выполнять "каторжные работы"."Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов. — Прим. ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов. — Прим. ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", — говорится в постановлении суда.Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по другому обвинению — в невыполнении работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба.Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.Фото: pixabay