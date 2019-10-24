В "Курумоче" изъяли у пассажиров почти тонну контрафактных продуктов
24 октября 2019 11:37
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Мяса и мясопродукции – 156 кг.
Молока и молочной продукции – 613 кг.
Рыбы 9 партий – 20 кг.
Сырья животного происхождения – 22 кг.
Меда и продукции пчеловодства - 118 кг.
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена в соответствии с требованиями Решения Комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 г. «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» ч. 10 «Порядок осуществления ветеринарного контроля при ввозе на таможенную территорию Союза подконтрольных товаров в ручной клади и багаже физических лиц, а также почтовых отправлениях».
Фото из открытых источников
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