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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Киеве задержали наёмников, убивших трёхлетнего сына депутата

2 декабря 2019 17:43
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Уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к парламентарию, указали в полиции.
Полиция Украины задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве трёхлетнего сына депутата Киевского облсовета, ресторатора Вячеслава Соболева, передает life.ru. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции страны.

— Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребёнка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Ведутся неотложные следственные действия, — поясняется в сообщении.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина" уточнил, что по подозрению в убийстве малыша задержаны двое исполнителей. По словам высокопоставленного полицейского, уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к депутату Соболеву.

Автомобиль Соболева был обстрелян 1 декабря в центре Киева, в результате чего погиб его маленький сын, сидевший в салоне. Нападавшие скрылись с места преступления.

В 2002 году Соболев избирался депутатом горсовета Донецка. С апреля 2005 года он был заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете нацбезопасности и обороны Украины. В 2010–2011 годах также занимал должность зампредседателя правления "Нафтогаза Украины". Много лет преподавал в Донецком государственном университете экономики и торговли. В 2015-м стал депутатом Киевского областного совета от "Блока Петра Порошенко". 



Фото © Информатор Киев/life.ru
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Комментарии



Закон
2 декабря 2019  17:43
Уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к парламентарию, указали в полиции.
В Киеве задержали наёмников, убивших трёхлетнего сына депутата
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