В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост
18 сентября 2019 21:14
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По данным украинского издания "Вести", мужчина требовал, чтобы власти страны остановили переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Он сидел в машине и заявлял, что у него достаточно взрывчатки, чтобы взорвать мост.
"Мужчину задержали", - сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook. Других подробностей она не сообщила, передает ТАСС.
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