В Казани девушка танцами помяла крыши авто и сама пришла в полицию

97

В отдел полиции обратился 32-летний местный житель, пояснив, что обнаружил повреждения на своём автомобиле. Опросив очевидцев, полицейские установили, что на крыше машины танцевала неизвестная девушка.После того как видеозапись получила резонанс в социальных сетях, 19-летняя девушка сама пришла в полицию и призналась в содеянном. По факту повреждения автомобиля назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Фото: УМВД России по г. Казани