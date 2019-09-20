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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР

20 сентября 2019 23:35
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Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия.
Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР решились дать отпор российским пограничникам, опасаясь конфискации своих судов, сообщил в пятницу начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморью Владимир Краснов, передает РИА Новости.

"Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законом, за утрату имущества", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".

Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.

Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России. 
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Комментарии



Закон
20 сентября 2019  23:35
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия.
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из... Закон
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