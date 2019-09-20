В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР

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"Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законом, за утрату имущества", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.