В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
23 сентября 2019 22:47
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Своих должностей лишились четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Помимо этого, дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.
В конце августа в социальных сетях появилась информация, что трое полицейских в поселке Витязево под Анапой застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня отпустили, а девушку стали запугивать и принудили к действиям сексуального характера.
Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.
СУ СК по Краснодарскому краю возбудил дело по части 2 статьи 133 УК Российской Федерации ("Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера").
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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