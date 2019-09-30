Устинову заменили реальный срок условным

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Ранее Тверской суд признал его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы: при задержании Устинова росгвардеец вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.После того как в защиту актера выступили коллеги, правозащитники и политики, прокуратура попросила отменить реальный срок. В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдании. Сам Устинов заявил, что "просто стоял, хотел позвонить другу" и в этот момент его начали задерживать.При рассмотрении дела в первой инстанции судья не стал приобщать видео задержания к материалам и вынес приговор, базируясь на показаниях потерпевшего и свидетелей. Ролики учли только при рассмотрении апелляции.Однако уже до этого Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение — отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до итогов суда второй инстанции.После изменения приговора защита заявила, что продолжит добиваться полного оправдания. "В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Мы намерены обжаловать. Интересно почитать мотивировочную часть, как они (судьи Мосгосуда. — Прим. ред.) изменили (категорию преступления с тяжкого. — Прим. ред.) на среднюю тяжесть", — сказал адвокат Дмитрий Чешков.