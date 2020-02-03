Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк», пришлось погасить банку «Возрождение»

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Именно это обстоятельство — погашение ущерба — позволило Шипицину вернуться под домашний арест из-за решетки. И оно же превращает «Возрождение» в крупнейшего кредитора Шипицина и хозяина его дальнейшей судьбы.Сергей Шипицин вместе с двумя другими топ-менеджерами «Больверка» стал обвиняемым по уголовному делу по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Его компания подрядилась построить международный порт в городе Пионерском Калининградской области. «Больверк» не только не успел в срок закончить проект, но и не смог отчитаться за уже уплаченные ему деньги. Компания не объяснила, куда пропали выделенные ей на строительство 1,6 млрд рублей.В начале декабря 2019 года Сергея Шипицина и его подчиненных арестовали. Однако 31 декабря бизнесмена выпустили из СИЗО под домашний арест.Причины неожиданной гуманности Фемиды стали понятны на прошлой неделе. «Шипицин полностью возместил ущерб, у него 5 детей, он впервые привлекается к уголовной ответственности», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.Между тем этот ущерб погасил вовсе не сам Шипицин. В условиях ареста его активов, блокировки работы компаний и банкротства родственных структур ему физически негде было изыскать столько денег. Заплатить за Шипицина пришлось банку «Возрождение». Об этом рассказал адвокат Сергея Шипицина Сергей Давидян.По словам Давидяна, банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Порядка 1,5 млрд руб. кредитная организация погасила за порт в городе Пионерском и еще более 500 млн — за строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре. В общей сложности сотрудничество с «Больверком» обошлось московской кредитной организации в более чем 2 млрд рублей.