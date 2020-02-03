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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк», пришлось погасить банку «Возрождение»

3 февраля 2020 20:57
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Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам.
Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк» Сергея Шипицина, пришлось погасить банку «Возрождение», передает «СО» ОНЛАЙН. Кредитная организация, выступавшая гарантом по контрактам «Больверка», заплатила более двух миллиардов рублей за сорванные проекты в городах Пионерском (Калининградская область) и Комсомольске-на-Амуре.

Именно это обстоятельство — погашение ущерба — позволило Шипицину вернуться под домашний арест из-за решетки. И оно же превращает «Возрождение» в крупнейшего кредитора Шипицина и хозяина его дальнейшей судьбы.

Сергей Шипицин вместе с двумя другими топ-менеджерами «Больверка» стал обвиняемым по уголовному делу по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Его компания подрядилась построить международный порт в городе Пионерском Калининградской области. «Больверк» не только не успел в срок закончить проект, но и не смог отчитаться за уже уплаченные ему деньги. Компания не объяснила, куда пропали выделенные ей на строительство 1,6 млрд рублей.

В начале декабря 2019 года Сергея Шипицина и его подчиненных арестовали. Однако 31 декабря бизнесмена выпустили из СИЗО под домашний арест.

Причины неожиданной гуманности Фемиды стали понятны на прошлой неделе. «Шипицин полностью возместил ущерб, у него 5 детей, он впервые привлекается к уголовной ответственности», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

Между тем этот ущерб погасил вовсе не сам Шипицин. В условиях ареста его активов, блокировки работы компаний и банкротства родственных структур ему физически негде было изыскать столько денег. Заплатить за Шипицина пришлось банку «Возрождение». Об этом рассказал адвокат Сергея Шипицина Сергей Давидян.

По словам Давидяна, банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Порядка 1,5 млрд руб. кредитная организация погасила за порт в городе Пионерском и еще более 500 млн — за строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре. В общей сложности сотрудничество с «Больверком» обошлось московской кредитной организации в более чем 2 млрд рублей. 
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Комментарии


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3 февраля 2020  20:57
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам.
Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк», пришлось погасить банку «Возрождение»
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Закон
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