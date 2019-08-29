Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
29 августа 2019 14:55
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«Пока у меня нет информации», — сказала РБК координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина. РБК направил запрос в московское управление службы.
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил РБК, что у него нет информации об этапировании его клиента.
Сенцова доставили в Москву после решения Киевского апелляционного суда освободить из-под стражи главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, который провел в СИЗО более 400 дней. В мае прошлого года его обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене.
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал РБК, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета Вышинского. Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Россия не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для нее принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затруднились.
Олега Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015-го суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. Сенцова обвинили в подготовке к взрыву памятника Ленину в Симферополе и теракту у Вечного огня 9 мая. Приговор был подтвержден Верховным судом.
В поддержку режиссера выступали многие деятели российской культуры. Обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить наказание Сенцову подписали, в частности, Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, Александр Сокуров, Алексей Учитель, Владимир Познер, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и другие.
Также с просьбой о помиловании сына к Путину обращалась мать режиссера. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал на то, что инициировать такую процедуру должен сам осужденный. Сенцов подавать прошение о помиловании президенту России отказался.
Вопрос обмена Сенцова на заключенных на Украине россиян обсуждался на уровне российского и украинского президентов Владимира Путина и Петра Порошенко. Однако Песков объяснял сложность этого вопроса тем, что режиссер осужден по тяжкой статье и не ясно, гражданином какой страны он считается с точки зрения закона.
С середины мая по октябрь прошлого года Сенцов держал голодовку. В своих требованиях он призывал освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В октябре 2018 года заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Сенцов решил добровольно прекратить голодовку, которая продлилась 145 дней. За проведенное без пищи время Сенцов, по словам Максименко, потерял 12 кг веса, однако сам режиссер заявлял, что он потерял 20 кг. Сенцов объяснил, что решил прекратить голодовку из-за перспективы принудительного кормления, а также потому, что так и не достиг поставленной цели — добиться освобождения тех, кого Киев считает политическими заключенными.
Фото: ТАСС/РБК
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