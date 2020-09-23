Уголовное дело в отношении тольяттинки, обвиняемой в истязании малолетней дочери, направлено в суд

145

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По версии следствия, в период с октября 2018 года по июнь 2019 года женщина, проживая с дочерью 2016 года рождения, не заботилась о ее благосостоянии. Пользуясь беспомощным состоянием малолетней, систематически наносила ей побои, причиняя физическую боль и психические страдания.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по обвинению супруга обвиняемой в убийстве девочки находится в производстве Самарского областного суда. Государственное обвинение поддерживает прокурор региона, передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фото:ru.freepik.com