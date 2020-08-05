Уголовное дело Алексея Гришина официально прокомментировал Следственный комитет

203

Как следует из релиза, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).Как сообщалось ранее, к январю 2018 года у компании «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с компании «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем «Мордовдевелопмент» передал в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.Решением Арбитражного суда Республики Мордовия «СДС — Управление Строительства» признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам вышеуказанного общества причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.«Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. По решению суда оба помещены под домашний арест. В рамках расследования указанного уголовного дела 4 августа 2020 года следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем компании «Инвест-Альянс», в которое входит, в том числе, «СДС-Управление строительства». К настоящему времени проведены обыски по месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в городе Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Подозреваемый доставлен в город Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, — сообщают в ведомстве.