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У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

24 декабря 2019 23:05
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Генерал таможенной службы Александр Кизлык официально обвинен в том, что помог уйти от ответственности за контрабанду супруге российского посла в Найроби.
Дело о жене посла

Следственный комитет России предъявил начальнику одного из управлений Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК, до десяти лет лишения свободы); один из эпизодов его уголовного дела связан с тем, что таможенники помогли уйти от ответственности за контрабанду супруге посла России в Кении Дмитрия Максимычева, передает РБК. Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, который во вторник, 24 декабря, отправил обоих офицеров под стражу.

60-летний генерал-лейтенант Кизлык на момент задержания возглавлял управление таможенных расследований и дознания ФТС (на сайте службы он до сих пор фигурирует в этой должности). Следствие считает, что он способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде валюты, заявил в суде следователь Дмитрий Аверьянов. По версии СКР, в результате действий Кизлыка и его подчиненных преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные.


Конкретизировать детали преступлений следователь не стал. Сам Кизлык в суде упомянул, что ему вменяется эпизод, связанный с некоей «женой посла»: по всей видимости, проходя таможенную границу в аэропорту, она прошла через «зеленый коридор», хотя имела ценности, подлежащие декларированию. «Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]», — заявил Кизлык.

В письменных материалах дела, которые изучила судья Галина Графова, упоминается женщина по фамилии Максимычева. 22 июня дознаватель ФТС вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Максимычевой. 19 октября этот отказ был отменен, и дело все же было возбуждено. У российского посла в Кении также фамилия Максимычев. Источник, знакомый с ходом расследования, в беседе с РБК подтвердил, что упомянутая в деле Максимычева — это жена посла в Кении Дмитрия Максимычева.

РБК направил запрос в МИД России.

Генерал-миллиардер

При обысках у Кизлыка были обнаружены €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки весом более килограмма и часы премиальных брендов, заявил следователь Аверьянов. Происхождение этих средств и предметов роскоши Кизлык объяснить не смог, уточнил он.

Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.

Кизлык не признал вину. «Все доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться и повлиять на свидетелей, основываются лишь на том, что он занимал высокую должность в ФТС», — заявил в суде его адвокат. Он указал, что следователь сослался на множество протоколов допросов свидетелей, ни один из которых тем не менее не упомянул в своих показаниях Кизлыка.

Один из эпизодов дела касается переквалификации контрабандистам обвинения с уголовного состава на административный, благодаря чему подозреваемые ушли от ответственности. «По поводу моего участия в незаконном прекращении уголовного дела [хочу сказать, что] такая норма — назначение наказания ниже низшего предела — предусмотрена законом. Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — пояснил Кизлык.

Он утверждает, что решение о переквалификации принимала Внуковская таможня, на которую у него нет полномочий влиять напрямую. К тому же решение было принято по протесту межрегионального транспортного прокурора, сказал Кизлык.

Накануне сотрудники Следственного комитета 23 декабря провели обыски в ФТС и ее подразделениях. Изначально следственные действия касались дела о мошенничестве, сообщал источник РБК.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, речь также шла о том, что с ноября 2018 года по март 2019 года сотрудники таможни получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта Домодедово за возможность провезти незадекларированные товары. РЕН ТВ уточнял, что следственные действия велись по десяткам адресов, в том числе в домах и квартирах подозреваемых.




Фото из открытых источников


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Комментарии


Закон
24 декабря 2019  23:05
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