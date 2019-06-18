«У водителей нет шансов». Мошенники придумали новую схему
18 июня 2019 15:45
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Схема с двойными правами: кто-то получил доступ к данным
Мошенническая схема с использованием данных водительского удостоверения Чумакова вскрылась в июле 2018 г. Тогда он обратился в ГИБДД для замены прав старого образца. Но, проверив базу данных, инспекторы увидели, что гражданин уже больше года как лишен прав за нетрезвое вождение, на котором его поймали 3 января 2017 г. в Архангельске. Кроме того, согласно ст. 12.8 КоАП, на водителя наложили штраф 30 тыс. руб. При этом именно в эти дни автомобилист вместе с женой, двумя детьми и друзьями катался на лыжах в Финляндии. Но у ГИБДД была совершенно другая версия событий.
Согласно материалам дела, в 17 часов 3 января 2017 г. в Архангельске инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль Kia Sportage с подмосковными госномерами. Кроссовер был зарегистрирован на некую Ольгу Уманскую, но за рулем находился мужчина, от которого сильно пахло алкоголем. Медосвидетельствование подтвердило подозрения инспекторов, показав 0,9 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Инспекторы ГИБДД составили протокол — водитель предъявил права, данные которых полностью совпали с ВУ Чумакова.
Своим местом жительства нарушитель указал Планетную улицу, 42 в Москве — никакого отношения к Чумакову этот адрес не имел. После отстранения задержанного от управления автомобиль передали его владельце — Уманской. На основании всех этих материалов мировой суд заочно лишил автомобилиста прав — на слушание никто не явился. Сам Чумаков никаких извещений о судебных заседаниях не получал, поскольку его действительный адрес в деле не фигурировал. Никаких данных о штрафах в личном кабинете, как утверждает автомобилист, он также не получал, хотя регулярно проверяет их наличие из-за частых путешествий за границу.
Суд не поверил ФСБ и штампам
Чумакову повезло — его супруга, Ольга Чумакова, оказалась адвокатом, экспертом ЦОП «Бизнес против коррупции» при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей. Ей удалось обжаловать решение суда. На заседании судье, помимо жалобы, предоставили копию загранпаспорта Чумакова с отметками о выезде из страны в те даты, когда было совершено нарушение.
Свой ответ дали и в ФСБ — в ведомстве подтвердили, что в период с 1 декабря 2016 г. по 4 января 2017 г. автомобилист выезжал из страны в Финляндию на своем Volkswagen через пункт пропуска Светлогорск. Схожий ответ предоставили суду из посольства Финляндии. Защита доказывала: оказаться на границе Финляндии на автомобиле вечером 4 января, после того как водитель весь вечер 3 января провел в Архангельске, разбираясь с ГИБДД, невозможно. Однако решение суда всех удивило: он оставил вердикт мирового судьи без изменений и возвращать права автомобилисту не стал. Судья посчитал, что отметки пограничной службы в паспорте о пересечении границы не исключают у гражданина возможности находиться на территории России.
Затраты на доказательства невиновности — колоссальные
На этом этапе, по словам адвоката Чумаковой, большинство автомобилистов просто бы сдались, заплатили штраф и отказались на два года от управления автомобилем. Но водитель пошел дальше и обжаловал решение — слушания проходили в Архангельске при помощи средств видеосвязи.
«Дальнейшая работа, которую мне как защитнику пришлось провести, потребовала огромного количество ресурсов — для обычного человека она стоила бы очень серьезных расходов, — рассказала адвокат Autonews.ru. — Защититься самостоятельно в такой ситуации без опыта и без профессионального адвоката, на мой взгляд, просто невозможно. Поскольку столь серьезных аргументов оказалось в предыдущих судах недостаточно, мы заказали независимую почерковедческую экспертизу стоимостью 42 тыс. руб. Так, в протоколе об административном правонарушении имелись записи лица, привлеченного к ответственности: «переставлял автомобиль с места парковки соседа», «замечаний нет», а также подписи данного лица. Специалисты пришли к однозначному выводу, что почерк принадлежит не моему супругу».
Кроме того, показания дали и друзья автомобилиста, с которыми он проводил вместе время в момент, когда было зафиксировано административное нарушение. Примечательно, что владелицу автомобиля Kia Sportage в суд не вызывали, хотя судья интересовался, не знаком ли с ней Чумаков. Зато выступил инспектор ГИБДД, который и оформлял нарушение. Спустя более чем два с половиной года он сообщил, что черты Чумакова кажутся ему знакомыми. Такие выводы он сделал, изучив внешность водителя на мониторе компьютера во время трансляции.
Но адвокат сумела подвергнуть слова полицейского большим сомнениям и задала вопрос о росте своего супруга. Полицейский, чей рост оказался 1,8 м, ответил, что их физические данные с водителем примерно одинаковы. Однако Чумаков оказался выше двух метров. «Если инспектор так хорошо запомнил моего мужа, то и такие внушительные пропорции он бы не забыл, — отметила Чумакова. — Плюс за это время люди могут сильно поменяться. На конкретный вопрос, узнает он водителя или нет, инспектор ответить не смог».
Также суд еще раз изучил ответы из посольства Финляндии, подтверждающие, что водитель выезжал заграницу в указанные даты, ответы ФСБ и заказал собственную экспертизу. Архангельские специалисты дали менее категоричный ответ, согласно которому Чумаков, «вероятно», не подписывал изучаемые документы. Но эти выводы не противоречили представленным ранее доказательствам невиновности автомобилиста.
В итоге суд все-таки встал на сторону водителя и признал, что доказательств для признания вины водителя недостаточно. После публикации решения автомобилист сможет вернуться за руль.
Мошенника будут искать
На достигнутом адвокат останавливаться не намерена — Чумаковы готовят обращение в полицию с требованием расследовать факт использования подложных документов. «Полиция должна найти и этого автомобилиста, и владелицу Kia Sportage, — сказала адвокат. — Во время суда инспектор ГИБДД припомнил, что на автомобиль была оформлена расширенная страховка и ездивший нетрезвым водитель был в нее вписан. Подлинность документов и водительских прав у него сомнений не вызвали. Значит, были сделаны хорошо. Но подделка документов — это уже уголовное преступление».
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Комментарии
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Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей.... Закон
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