У тольяттинца грабитель силой отобрал банковскую карту и 400 рублей

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили пострадавшего, его соседей, осмотрели придомовую территорию. Заявитель пояснил, что злоумышленник преследовал его от магазина.
Когда пострадавший открыл двери своего подъезда, то заметил, что вслед за ним заходит мужчина, которого он видел некоторое время назад в торговом помещении. Около лифта мужчина неожиданно начал наносить потерпевшему удары кулаками, а когда тот упал на пол, злоумышленник вытащил из его кармана банковскую карту и 400 рублей.
Потерпевший позвонил по домофону в квартиру и позвал на помощь своего брата. Вскоре пострадавший обратился за помощью в полицию. Со слов тольяттинца оперативники составили ориентировку, которую направили всем наружным службам полиции.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы, возле торговой точки, расположенной на бульваре Гая, заметили мужчину, в состоянии алкогольного опьянения, схожего по приметам, указанным в ориентировке.
В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него банковскую карту, как позже выяснилось, принадлежащую потерпевшему.
В ходе опроса мужчина признался в нападении, пояснив, что наличные денежные средства он потратил на личные нужды. По данным сотрудников полиции, подозреваемый - житель Автозаводского района ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В ближайшее время похищенная банковская карта будет возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: соцсети
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