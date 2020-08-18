У тольяттинца грабитель силой отобрал банковскую карту и 400 рублей

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Когда пострадавший открыл двери своего подъезда, то заметил, что вслед за ним заходит мужчина, которого он видел некоторое время назад в торговом помещении. Около лифта мужчина неожиданно начал наносить потерпевшему удары кулаками, а когда тот упал на пол, злоумышленник вытащил из его кармана банковскую карту и 400 рублей.Потерпевший позвонил по домофону в квартиру и позвал на помощь своего брата. Вскоре пострадавший обратился за помощью в полицию. Со слов тольяттинца оперативники составили ориентировку, которую направили всем наружным службам полиции.Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы, возле торговой точки, расположенной на бульваре Гая, заметили мужчину, в состоянии алкогольного опьянения, схожего по приметам, указанным в ориентировке.В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него банковскую карту, как позже выяснилось, принадлежащую потерпевшему.В ходе опроса мужчина признался в нападении, пояснив, что наличные денежные средства он потратил на личные нужды. По данным сотрудников полиции, подозреваемый - житель Автозаводского района ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.В ближайшее время похищенная банковская карта будет возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: соцсети