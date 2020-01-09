У семьи легкоатлетов Шепелевых из Тольятти внезапно отказались работать смарт-часы «Адидас»

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В 2015–2016 годах Татьяна Шепелева приобрела в фирменном магазине «Адидас» двое смарт-часов Adidas Smart run miCoach, зарядное устройство для них, два фитнес-браслета Adidas Fit Smart miCoach и пульсометр Heart Rate Monitor miCoach.В период, когда гарантийный срок был окончен, но в пределах срока службы, товары перестали работать. Это было связано с закрытием в феврале 2018 года поддерживающего онлайн-сервиса Adidas miCoach. В результате не происходила синхронизация с сервером, было невозможным производить запуск смарт-часов после сброса настроек или смены пользователя, на фитнес-браслете невозможно осуществить сброс параметров и их чтение, а также настроить время и параметры пользователя. Кроме того, на всех устройствах стали недоступны функции считывания параметров и показаний проведений тренировки. Недоступными стали для установки приложения для мобильных устройств, через которые интегрировались смарт-часы и фитнес-браслеты. Пользоваться электронными устройствами стало невозможно.Способов устранить недостатки компания «Адидас» Шепелевым не предложила, просто прекратив обслуживать устройства miCoach. А негодной продукцией пользовались все члены семьи во время тренировок. Легкоатлеты пошли в суд Автозаводского района с иском на 362 тыс. рублей, но тяжбу с компанией «Адидас» проиграли — потому что у них не сохранились чеки на смарт-часы и фитнес-браслеты.Фото из открытых источников