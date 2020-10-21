Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым получили по 1 млн рублей компенсации

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Все трое потерпевших по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым получили на свои счета от него по 1 млн рублей компенсации. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы", - сказал Добровинский.

Адвокат отметил, что актер официально признал свою вину в аварии, что "позволяет полагать, что все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, - были лишь выдумкой стороны защиты Михаила Ефремова". "Это, наверное, самое главное, что происходит в суде апелляционной инстанции. Нельзя не придать этому значения, - добавил Добровинский. - Возможно, если бы Михаил Олегович принял такое решение еще в начале августа во время слушаний в первой инстанции, все сложилось бы для него по-другому". По мнению адвоката, в четверг, 22 октября, будет последнее слушание по делу.

Ранее в среду один из адвокатов актера Роман Филиппов сообщил ТАСС, что Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим. Другой защитник актера Петр Хархорин сообщил агентству, что в среду утром каждому потерпевшему перевели по 1 млн рублей. Он отметил, что в связи с выплатой компенсации "вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрывается". По его словам, занимался вопросом перевода денег Филиппов.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели Сергея Захарова в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Приговор был обжалован. Заседание должно было пройти 20 октября. Однако во вторник Мосгорсуд перенес заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсаций троим потерпевшим - Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова.

Фото: Александр Щербак/ТАСС