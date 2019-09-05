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Топ-менеджера двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») задержали по запросу США

5 сентября 2019 16:00
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Его заподозрили в экономическом шпионаже, пишет «Фонтанка».
Сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Впервые о задержании специалиста ОДК сообщил журналист Сергей Брилев. Он упомянул об этом на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке, напомнив президенту Владимиру Путину о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах. В ответ на это президент заявил, что обвинения выдвинуты «в отношении конкретного лица, которое занимается двигателестроением», «с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов».

О каком именно сотруднике идет речь, в «Ростехе» не уточнили. «Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации», — заявила госкорпорация.


«Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника, — сообщили РБК в пресс-службе ОДК. — Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы».

РБК направил запрос в Минюст США.

Источник РБК в корпорации сообщил, что сотрудник, о котором идет речь, — это директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов, его задержали 30 августа.

О задержании Коршунова также пишет «Фонтанка». По данным газеты, это произошло 3 сентября в аэропорту Неаполя, куда он прилетел из Москвы. Коршунова заподозрили в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК, сообщает издание. В посольстве России в Италии РБК не смогли оперативно прокомментировать задержание сотрудника ОДК.


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Комментарии



Закон
5 сентября 2019  16:00
Его заподозрили в экономическом шпионаже, пишет «Фонтанка».
Топ-менеджера двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») задержали по запросу США
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