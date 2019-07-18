Тольяттинец за попытку дать взятку полицейскому оштрафован на миллион рублей
18 июля 2019 19:57
93
Установлено, что в декабре 2018 года сотрудниками полиции проводилась проверка по факту незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции в гаражном боксе по улице Офицерской в Тольятти.
В ходе осмотра была обнаружена немаркированная алкогольная продукция.
Владелец гаража, желая избежать ответственности, предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.
Приговором суда Давилину назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 июля 2019 19:57
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки. Закон
91
18 июля 2019 19:23
В настоящее время Галина Федотова содержится под домашним арестом. Закон
106
18 июля 2019 14:54
Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Закон
153
18 июля 2019 14:46
В ДТП пострадали и трое малолетних детей, которые получили травмы различной степени тяжести, один ребенок стал инвалидом. Закон
204
18 июля 2019 14:12
Возбуждено уголовное дело. Закон
176
17 июля 2019 22:51
Сегодня бывший президент страны не явился на допрос по делу о заводе, акционером которого он был ранее. Закон
319
17 июля 2019 21:43
Три сотрудника ФСБ, проходящие по делу о разбое, написали явку с повинной. Закон
308
Происшествия
18 июля 2019 20:41
Полицией города возбуждено уголовное дело. Происшествия
70
18 июля 2019 17:21
41-летний мужчина поджег студию аниме Kyoto Animation, при пожаре в трехэтажном здании погибли 33 человека, подозреваемый задержан. Происшествия
119
18 июля 2019 13:57
Оба переходили дорогу по "зебре". Происшествия
168
Криминал
18 июля 2019 10:15
Задержан нигде неработающий житель Похвистневского района. Криминал
180
17 июля 2019 12:57
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Криминал
307
17 июля 2019 10:58
За это женщину оштрафовали. Криминал
216
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
239
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
372
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
421
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
308
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
659
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3802
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
719
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
609
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
816
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
833
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
558
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
869
Мероприятия
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»