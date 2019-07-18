Тольяттинец за попытку дать взятку полицейскому оштрафован на миллион рублей

93

Установлено, что в декабре 2018 года сотрудниками полиции проводилась проверка по факту незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции в гаражном боксе по улице Офицерской в Тольятти.В ходе осмотра была обнаружена немаркированная алкогольная продукция.Владелец гаража, желая избежать ответственности, предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.Приговором суда Давилину назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.