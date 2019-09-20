Тольяттинец осужден за незаконный оборот наркотиков и попытку дать взятку полицейскому

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Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, в соответствии с которыми Тимофеев признан виновным в совершении преступлений по статьям "Покушение на дачу взятки", "Незаконный оборот наркотических средств" и "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года Тимофеев, находясь в служебном кабинете сотрудника полиции, попытался передать ему взятку в размере 250 тысяч рублей, за освобождение от уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.Приговором федерального суда Комсомольского района города Тольятти Тимофееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области