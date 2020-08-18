Тольяттинец оплатил долг по штрафам после ареста его автомобиля

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В соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 71 тысячи рублей. Общий долг мужчины составил более 112 тысяч рублей.Задолженность гражданин добровольно не погашал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении автомобиля должника «Lada Priora» составлен акт описи и ареста.Гражданину разъяснили, что если он не погасит свой долг, то его транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности.Узнав об этом, должник оплатил полностью всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области.