Тольяттинец, убивший свою падчерицу, 19 лет проведет в колонии строгого режима 

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти доказательства признаны судом доставочными для вынесения приговора 42-летнему местному жителю. Он признан виновным по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" и "Истязание в отношении несовершеннолетнего".

Установлено, что 9 июня 2019 года злоумышленник, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения. От полученных повреждений девочка скончалась. Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе, а когда вернулась, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребёнка уже не удалось.

Кроме того, мужчина в период с октября 2018 года по июнь 2019 года периодически наносил девочке побои и другие телесные повреждения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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