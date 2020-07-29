Тольяттинец, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом

159

27 июня 2019 года у дома по улице Калмыцкой в Центральном районе города Тольятти, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями тела. После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск.6 февраля 2020 года злоумышленника задержали. По версии следствия, обвиняемый причинил смертельные ранения потерпевшему в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области