Тольяттинец, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".
27 июня 2019 года у дома по улице Калмыцкой в Центральном районе города Тольятти, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями тела. После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск.
6 февраля 2020 года злоумышленника задержали. По версии следствия, обвиняемый причинил смертельные ранения потерпевшему в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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