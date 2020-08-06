Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

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"Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов", - сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир. По его словам, сразу после аварии Ефремов присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету."Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов - это одно и тоже лицо?" - спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. "Да", - ответил он.Женжебир также сообщил, что Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии."Я не видел никого в машине, кроме Ефремова, да и никто из окружающих не видел в ней никого, кроме него. Сам Ефремов тоже не спрашивал, где его пассажир, и не вел себя так, будто ехал с кем-то еще", - заявил свидетель Владислав Женжебир, который ехал позади автомобиля артиста.Он положительно ответил на вопрос адвоката актера Эльмана Пашаева о том, что участвовал после аварии в двух ток-шоу на ТВ, посвященных инциденту, и на одном из них познакомился с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы потерпевших.Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля."Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", - заявила свидетель Анна Ордян. Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.Ефремов дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке перед ДТП, сообщил сотрудник заведения Кирилл Пухов."В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение - днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения ", - сказал свидетель.Фото: Гавриил Григоров/ТАСС