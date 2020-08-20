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Свидетель заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека

20 августа 2020 18:20
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Актер якобы сидел на пассажирском сиденье. Свидетель отметил, что ранее не давал показания из страха из страха за свою жизнь.
Два человека находились в машине Михаила Ефремова сразу после автоаварии, передает ТАСС. Об этом в Пресненском суде в четверг заявил свидетель ДТП Александр Кобец, который ранее не давал показаний.

"Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки", - сказал свидетель.

Кобец также подчеркнул, что лицо находившегося за рулем джипа показалось ему знакомым. "Я не знаю, где я его видел, может, по телевидению, может, в интернете", - сказал Кобец. Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след.

Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье в момент автоаварии также заявил Александр Кобец.

"Я могу утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии. Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят", - сказал свидетель.

Кобец признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП с участием актера.

"Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии", - сказал свидетель защиты Александр Кобец. Он также подчеркнул, что с детства имеет проблемы со зрением, у него минус три и он слеп на один глаз, поэтому многих деталей мог не видеть.

"Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость - минус три", - сказал он.

"В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его - он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой", - отметил свидетель.

Кобец отметил, что ранее не давал показания из страха из страха за свою жизнь.

"Я ранее опасался давать показания, мне же угрожали в момент автоаварии. Я боялся за себя. Потом адвокат Пашаев убедил меня это сделать, я доверился ему", - сказал Кобец.

По словам свидетеля, адвокат Ефремова рассказал ему, что если он будет почаще проводить время дома, то с ним ничего не случится.

"До нынешнего допроса я три дня жил в Москве. Живу в хостеле у адвокатского бюро Пашаева, место в котором мне оплатил адвокат Ефремова. Все расходы, связанные с поездками в Москву по этому делу, он также возместил", - сообщил Кобец.


Фото:    Роман Канащук/ТАСС

 
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Комментарии


Закон
20 августа 2020  18:20
Актер якобы сидел на пассажирском сиденье. Свидетель отметил, что ранее не давал показания из страха из страха за свою жизнь.
Свидетель заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека
Актер якобы сидел на пассажирском сиденье. Свидетель отметил, что ранее не давал показания из страха из страха за свою жизнь. Закон
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20 августа 2020  17:51
Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Александр Кобец оказался первым на месте автоаварии сразу после того, как она произошла.
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