Свидетель заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека

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"Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки", - сказал свидетель.Кобец также подчеркнул, что лицо находившегося за рулем джипа показалось ему знакомым. "Я не знаю, где я его видел, может, по телевидению, может, в интернете", - сказал Кобец. Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след.Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье в момент автоаварии также заявил Александр Кобец."Я могу утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии. Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят", - сказал свидетель.Кобец признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП с участием актера."Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии", - сказал свидетель защиты Александр Кобец. Он также подчеркнул, что с детства имеет проблемы со зрением, у него минус три и он слеп на один глаз, поэтому многих деталей мог не видеть."Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость - минус три", - сказал он."В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его - он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой", - отметил свидетель.Кобец отметил, что ранее не давал показания из страха из страха за свою жизнь."Я ранее опасался давать показания, мне же угрожали в момент автоаварии. Я боялся за себя. Потом адвокат Пашаев убедил меня это сделать, я доверился ему", - сказал Кобец.По словам свидетеля, адвокат Ефремова рассказал ему, что если он будет почаще проводить время дома, то с ним ничего не случится."До нынешнего допроса я три дня жил в Москве. Живу в хостеле у адвокатского бюро Пашаева, место в котором мне оплатил адвокат Ефремова. Все расходы, связанные с поездками в Москву по этому делу, он также возместил", - сообщил Кобец.Фото: Роман Канащук/ТАСС