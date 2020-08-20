Судебные приставы приостановили деятельность базовой станции самарского оператора телефонной связи

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Судебные приставы приостановили деятельность одной из базовых станций самарского оператора телефонной связи за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность в части эксплуатации сооружения приостановлена на 60 суток.В Самаре надзорные органы по заявлению жильцов двух квартир жилого дома, находящегося напротив одной базовой станции оператора телефонной связи, провели лабораторно-инструментальные измерения плотности потока энергии электромагнитного поля. В ходе проверки было установлено, что плотность потока превышает предельно допустимый уровень.За нарушение в отношении оператора телефонной связи составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».Рассмотрев материалы дела, суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности организации в части эксплуатации сооружения, которое привело к нарушению условий проживания граждан двух квартир жилого здания.На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску возбуждено исполнительное производство. Сотрудниками Службы незамедлительно осуществлен выход по юридическому адресу организации-должника.Работа базовой станции оператора телефонной связи приостановлена на 60 суток. Это время дано организации на устранение выявленных нарушений, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области