Я нашел ошибку
Главные новости:
Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Гришин заключен под стражу на два месяца, до 4 октября включительно.
Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина
Александр Гинцбург заверил, что входящие в состав вакцины частицы не способны к размножению, а потому заразиться COVID-19 в результате прививки нельзя.
Глава Центра Гамалеи исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины
На сегодняшний день обмолочено 84% озимых зерновых, средняя урожайность по которым составляет свыше 35 ц/га, что на 16 ц/га выше уровня прошлого года.
В Самарской области собрано 1,5 млн тонн зерна
7 августа с территории Самарской области по согласованию между российской, казахстанской и узбекистанской сторонами по железной дороге вывезены 928 граждан Узбекистана.
Трудовые мигранты из Узбекистана, скопившиеся на границе Самарской области, вернулись на родину
Границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.
Сегодня на градсовете определены границы исторического поселения Самары
При этом телеканал NDTV сообщает о 11 погибших, минимум еще четверо по-прежнему остаются внутри самолета. Спасательная операция продолжается.
AFP: число погибших в результате жесткой посадки самолета в Индии выросло до 14
Мужчина приехал в России из Камеруна почти семь лет назад. Он обучает малышей английскому языку и разговаривает с ними только на нём.
В Челябинске студент из Африки стал работать в детском саду и покорил воспитанников. Видео
С завтрашнего дня совершить "полёт над Москвой-рекой" сможет любой желающий.
Первый в Москве зиплайн открыли на Воробьёвых горах. Трассу протестировал вице-мэр Ликсутов. Видео
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.64
0.6
EUR 87.17
0.55
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
9 августа около стадиона «Самара Арена» будет организована спортивная зона
Самарцев наградили Почетными знаками
9 августа около стадиона «Самара Арена» в рамках Дня физкультурника будет организована спортивная зона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина

7 августа 2020 23:18
182
Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Гришин заключен под стражу на два месяца, до 4 октября включительно.
Суд в Саранске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, передает ТАСС. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя следственных органов Следственного комитета России по Республике Мордовия об избрании Алексею Гришину меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Мордовии, Гришин заключен под стражу на два месяца, до 4 октября включительно.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что соучредитель компании "Инвест-Альянс" Алексей Гришин задержан и доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

Суть дела

По данным СК, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства", входившей в "Инвест-Альянс", образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

Следственные органы предъявили Гришину обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов "Республиканский перинатальный центр" и "Стадион водных видов спорта". В результате бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более четырех миллионов рублей. Кроме того, по данным ведомства, Гришин совместно с директором ООО "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около двух миллионов рублей за лоббирование интересов ООО "СДС-Управление строительства" при заключении государственных контрактов.

В должности проректора МГУ по общим вопросам Гришин проработал с осени 2019 года по 28 июля 2020 года. 




Фото:    ТАСС / Машков Юрий
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
7 августа 2020  23:18
Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Гришин заключен под стражу на два месяца, до 4 октября включительно.
Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина
Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Гришин заключен под стражу на два месяца, до 4 октября включительно. Закон
179
7 августа 2020  17:55
Во Владивостоке полицейские задержали 18-летнего «проводника между человеком и дьяволом», который обманул 16-летнюю девушку.
В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тыс. рублей
Во Владивостоке полицейские задержали 18-летнего «проводника между человеком и дьяволом», который обманул 16-летнюю девушку.  Закон
267
6 августа 2020  18:45
Следователи выясняли, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является.
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Следователи выясняли, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является.  Закон
488
6 августа 2020  14:46
Советским межрайонным следственным отделом города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, 2003 года рождения.
Двое самарских несовершеннолетних, обвиняемые в нескольких преступлениях, предстанут перед судом
Советским межрайонным следственным отделом города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, 2003... Закон
486
6 августа 2020  14:29
В частности, Владислав Женжебир заявил, что актера выводили с водительского места его машины после ДТП.
Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова
В частности, Владислав Женжебир заявил, что актера выводили с водительского места его машины после ДТП .  Закон
513
6 августа 2020  14:03
Адвокат Иван Павлов также сообщил, что, согласно материалам дела, советник главы Роскосмоса передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
Следствие считает, что Сафронов шифровал секретные данные паролями из книги о Ельцине
Адвокат Иван Павлов также сообщил, что, согласно материалам дела, советник главы Роскосмоса передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.  Закон
472
5 августа 2020  18:07
Перед этим Ирина Стерхова представила доказательства того, что проживала с Сергеем Захаровым длительное время.
Суд отказался признать гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей по делу
Перед этим Ирина Стерхова представила доказательства того, что проживала с Сергеем Захаровым длительное время.  Закон
561
Весь список
Происшествия
7 августа 2020  20:06
На его борту было более 180 человек. По данным Reuters, 35 человек пострадали.
Самолет Air India Express совершил жесткую посадку в индийском штате Керала
На его борту было более 180 человек. По данным Reuters, 35 человек пострадали.  Происшествия
239
7 августа 2020  17:49
Источник ТАСС сообщил, что причиной стала возможная техническая неисправность.
Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги
Источник ТАСС сообщил, что причиной стала возможная техническая неисправность.   Происшествия
286
7 августа 2020  16:26
По данным Норильско-Таймырской энергетической компании, объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров.
Разлив топлива произошел на реке Амбарная в Норильске во время работ по ликвидации последствий ЧП
По данным Норильско-Таймырской энергетической компании, объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров.   Происшествия
275
Весь список
Криминал
7 августа 2020  10:06
В Самаре задержан сотрудник муниципального учреждения, подозреваемый в получении взятки
В Самаре задержан сотрудник муниципального учреждения, подозреваемый в получении взятки
 По предварительным данным, он за денежное вознаграждение выдал документы, содержащие заведомо ложные сведения о готовности системы отопления к эксплуатации. Криминал
342
6 августа 2020  11:56
На Мехзаводе в Самаре незаконно спилили дуб стоимостью 730 тыс. рублей
На Мехзаводе в Самаре незаконно спилили дуб стоимостью 730 тыс. рублей
 По делу проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Криминал
456
6 августа 2020  10:05
У молодого человека в Самаре изъяли у него 105 свертков с наркотиком
У молодого человека в Самаре изъяли у него 105 свертков с наркотиком
  Возле одного из домов на ул. Белогородская в Железнодорожном районе задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ. Криминал
388
Весь список

Видео
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
641
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
864
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
540
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
630
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
11745
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
1031
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2651
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4113
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3552
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4528
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4634
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4644
Весь список

В центре внимания
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
7 августа 2020  12:42 
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
 В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать... Здравоохранение
329
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
7 августа 2020  11:54 
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
336
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
7 августа 2020  09:10 
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
347
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
585
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
592
Весь список
Акценты
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
587
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
593
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
529
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
640
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
863
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
1399
Весь список
Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
298
7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
316
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
593
Весь список