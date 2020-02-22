Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины

140

— Выслушав мнения сторон, суд признал виновным Гриценко по статье УК РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ" и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима, — сказал судья Даниил Логачев в зале суда.По данным СКР, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в прессе к осуществлению терактов в РФ.В Следственном комитете напомнили, что экс-министр призывал подрывать российские поезда в регионах, приграничных с Украиной, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами РФ деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.Фото: Синдеев Владимир / ТАСС