Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины
22 февраля 2020 22:12
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— Выслушав мнения сторон, суд признал виновным Гриценко по статье УК РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ" и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима, — сказал судья Даниил Логачев в зале суда.
По данным СКР, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в прессе к осуществлению терактов в РФ.
В Следственном комитете напомнили, что экс-министр призывал подрывать российские поезда в регионах, приграничных с Украиной, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами РФ деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.
Фото: Синдеев Владимир / ТАСС
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