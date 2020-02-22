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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины

22 февраля 2020 22:12
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Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.
Суд заочно приговорил к шести годам колонии бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам на территории России, передает life.ru.

— Выслушав мнения сторон, суд признал виновным Гриценко по статье УК РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ" и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима, — сказал судья Даниил Логачев в зале суда.

По данным СКР, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в прессе к осуществлению терактов в РФ.

В Следственном комитете напомнили, что экс-министр призывал подрывать российские поезда в регионах, приграничных с Украиной, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами РФ деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков. 



Фото: Синдеев Владимир / ТАСС

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Комментарии


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