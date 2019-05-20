Суд в Москве не стал арестовывать 21-летнюю мать, подкинувшую в поликлинику двухлетнюю дочь - "ошибку молодости"
20 мая 2019 22:32
274
Как пишет "Московский комсомолец", выйдя из зала суда, Рудницкая с родственниками и адвокатом попытались спастись бегством и даже залезли под стоящий поезд на железнодорожных путях вдоль улицы Бутырский вал. Потом они пересели в автомашину адвоката и скрылись. На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно.
16 мая камеры видеонаблюдения в холле детской городской поликлиники номер 15 на Бутырской улице зафиксировали, как молодая женщина заходит в здание с ребенком на руках, а спустя несколько минут покидает его уже без ребенка, садится в машину и уезжает. Как выяснилось, женщина оставила двухлетнюю дочь в коридоре поликлиники, медики подняли тревогу и вызвали полицию.
18 мая оперативники задержали 21-летнюю мать девочки. Рудницкая с матерью и сестрой пять лет назад переехала в Москву из Жмеринки, а в 2016 году родила дочь Арину, но воспитанием ребенка заниматься не хотела, считая девочку ошибкой молодости и обузой.
Рудницкая заявила, что оставила ребенка в поликлинике, так как "не справляется с обязанностями", а в ответ на вопрос, почему она не отдала девочку в детский дом, заявила, что "не додумала" этого. Следователи установили, что Марию на преступление толкнул ее сожитель - 27-летний Шамиль, который не принял ребенка Рудницкой от предыдущих отношений и не хотел участвовать в воспитании девочки.
По данным Telegram-канала Baza, девочку хотят удочерить больше 40 семей из разных городов России. В настоящий момент за ребенка отвечают органы опеки, первоочередное право на удочерение имеет бабушка девочки. Она сообщила, что уже готовит документы, чтобы забрать ребенка себе.
Ранее сообщалось, что Рудницкой предъявят обвинение по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). По первой статье ей грозил штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года, по второй статье - штраф в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Однако обвинений ей в итоге так и не предъявили.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 мая 2019 22:32
На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно. Закон
274
19 мая 2019 17:01
Они обвиняются в хищении денег через финансовую пирамиду. Закон
293
18 мая 2019 13:12
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Закон
409
17 мая 2019 23:27
Закон
442
17 мая 2019 19:10
Уже сейчас очевидно, что все попытки защитников обвиняемых оттянуть вынесение приговора фактически провалились. Закон
505
17 мая 2019 17:23
У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние. Закон
365
16 мая 2019 21:52Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ
Задачей группы было «создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности путем минимального вложения денежных средств в установку и... Закон
246
Происшествия
21 мая 2019 14:41
Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», нарушил ПДД . Происшествия
25
21 мая 2019 12:58
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
83
21 мая 2019 11:26
ЧП произошло в районе НФС-1. Происшествия
110
Криминал
21 мая 2019 11:22
Она названа системной. Криминал
326
21 мая 2019 10:54
Накануне он поругался с сожительницей. Криминал
112
21 мая 2019 09:45
Выявлен факт мошенничества при совершении социальных выплат. Криминал
130
Видео
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
350
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14414
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
551
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
587
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1298
3 мая 2019 11:48
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное. Происшествия
622
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
376
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
453
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
456
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
873
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
800
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
736
Мероприятия