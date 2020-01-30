Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»
30 января 2020 16:20
120
Феофанова отправили под стражу до 29 марта. Во время заседания он заявил, что не признает свою вину.
Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы, задержали 29 января. Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК).
19 декабря президент России Владимир Путин заявил на конференции, что против сотрудников МВД, причастных к началу неправомерного уголовного преследования Голунова, возбуждены дела. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что дело завели за день до пресс-конференции.
29 января Следственный комитет обвинил экс-полицейских в том, что они незаконно приобрели наркотики, после чего подбросили их журналисту.
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него около 4 г мефедрона, а в квартире еще сверток с кокаином. Журналиста обвинили в хранении и покушении на сбыт наркотиков. Позднее стало известно, что опубликованные пресс-службой МВД кадры, сделанные якобы в квартире Голунова, были сняты в других местах. У самого журналиста следов наркотиков не обнаружили. Дело против Голунова прекратили.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 января 2020 17:11
В арбитражном суде Самарской области завершилось дело о признании недействительным договора пользования водным участком на Ульяновском спуске в Самаре. Закон
95
30 января 2020 16:20
Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Закон
119
29 января 2020 22:33
Наркотики, которые подложили журналисту Ивану Голунову, были похищены после операций по задержанию наркоторговцев. Закон
281
28 января 2020 15:50
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью. Закон
357
28 января 2020 15:40
По предварительному сговору со знакомой. Закон
360
27 января 2020 18:51
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской... Закон
410
27 января 2020 17:44
Дело цыган-рабовладельцев увенчалось обвинительным приговором. Закон
391
Происшествия
30 января 2020 13:53
За езду в нетрезвом виде он был оштрафован сотрудниками ГИБДД на 30 тысяч рублей. Происшествия
137
30 января 2020 12:50
Под присмотром медиков находятся еще два участника того страшного ДТП. Происшествия
182
30 января 2020 12:44
Авария произошла на улице Дыбенко. Происшествия
173
Криминал
30 января 2020 10:27
Задержан молодой человек 21 года. Криминал
147
29 января 2020 13:53
Злоумышленник орудовал в ночное время. Криминал
379
29 января 2020 12:52
Он отвлекся от жертвы, погнавшись за проходившей мимо женщиной. Криминал
223
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
440
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2046
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
758
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1683
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1378
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
955
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
971
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1439
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1513
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1786
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2904
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3454
Мероприятия