Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»

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Феофанова отправили под стражу до 29 марта. Во время заседания он заявил, что не признает свою вину.Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы, задержали 29 января. Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК).19 декабря президент России Владимир Путин заявил на конференции, что против сотрудников МВД, причастных к началу неправомерного уголовного преследования Голунова, возбуждены дела. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что дело завели за день до пресс-конференции.29 января Следственный комитет обвинил экс-полицейских в том, что они незаконно приобрели наркотики, после чего подбросили их журналисту.Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него около 4 г мефедрона, а в квартире еще сверток с кокаином. Журналиста обвинили в хранении и покушении на сбыт наркотиков. Позднее стало известно, что опубликованные пресс-службой МВД кадры, сделанные якобы в квартире Голунова, были сняты в других местах. У самого журналиста следов наркотиков не обнаружили. Дело против Голунова прекратили.