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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»

30 января 2020 16:20
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Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств
Бывшего сотрудника московской полиции ОВД по ЗАО Романа Феофанова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, арестовали, передает корреспондент РБК из Басманного суда.

Феофанова отправили под стражу до 29 марта. Во время заседания он заявил, что не признает свою вину.

Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы, задержали 29 января. Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК).

19 декабря президент России Владимир Путин заявил на конференции, что против сотрудников МВД, причастных к началу неправомерного уголовного преследования Голунова, возбуждены дела. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что дело завели за день до пресс-конференции.

29 января Следственный комитет обвинил экс-полицейских в том, что они незаконно приобрели наркотики, после чего подбросили их журналисту.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него около 4 г мефедрона, а в квартире еще сверток с кокаином. Журналиста обвинили в хранении и покушении на сбыт наркотиков. Позднее стало известно, что опубликованные пресс-службой МВД кадры, сделанные якобы в квартире Голунова, были сняты в других местах. У самого журналиста следов наркотиков не обнаружили. Дело против Голунова прекратили.


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Комментарии


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