Суд решил, что аэропорт Курумоч нарушал требования безопасности полетов

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"Мы выяснили, что аэропорт незаконно использует приаэродромную территорию в отсутствие на то разрешительных документов, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - Кроме того, на эту территорию не получено заключение на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Мы внесли представления для устранения нарушений руководству аэропорта. Но там на него не отреагировали".В итоге представители надзорного ведомства обратились в суд. Служители Фемиды постановили: обязать Курумоч устранить нарушения требований законодательства о безопасности полетов.