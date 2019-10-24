Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян
24 октября 2019 15:35
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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Запрет продлен до 28 декабря.
Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали летом 2018 года по подозрению в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.
Против девушек было возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Их арестовали, однако позже заменили арест запретом на совершение определенных действий, включая использование мобильной связи и интернета.
Адвокаты сестер настаивают, что их подзащитные в течение многих лет подвергались насилию со стороны отца и их действия нужно трактовать как самооборону. Адвокаты родственников Михаила Хачатуряна, в свою очередь, полагают, что он мог быть убит из-за денег.
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