Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

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"Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.Как сообщили также в пресс-службе Пресненского суда, Ефремову продлен срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд. Предыдущий срок домашнего ареста актера заканчивается 9 августа.Помимо этого, суд отказал актеру в двухчасовых прогулках, отметил Добровинский. Он также высказал мнение, что суд может завершиться уже в августе. "Судья сказала нам так: "Приготовьтесь, господа адвокаты, мы будем слушать [дело] каждый день". Я думаю, в августе месяце мы уже закончим", - пояснил он.Как сообщили ТАСС в суде, первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа. "Первое заседание по существа состоится в 10:00 5 августа", - сказали агентству.Ранее адвокат актера Эльман Пашаев в ходе предварительного слушания попросил суд не назначать Ефремову домашний арест и разрешить ему двухчасовые прогулки.Фото: Станислав Красильников/ТАСС