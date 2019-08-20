Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву

111

Выездное заседание суда проходило в здании Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, в следственном изоляторе которого Атамбаев находится с 8 августа.Ранее Атамбаеву были предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Политик подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в махинациях со зданием промышленной группы "Форум".