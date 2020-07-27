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Суд признал законным арест Лукашевич по делу о мошенничестве

27 июля 2020 18:49
165
Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении запроса защиты бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич на заключение ее в СИЗО по делу о крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Выслушав мнение сторон, суд постановил жалобу стороны защиты Лукашевич отклонить и оставил ее под стражей на срок до 16 августа», — огласил приговор судья.

Ранее в этот же день стало известно, что Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Лукашевич.

Лукашевич была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

Источники информагентств уточнили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сама Лукашевич вину не признала. 



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комментарии


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27 июля 2020  18:49
Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
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