Суд признал законным арест Лукашевич по делу о мошенничестве

165

«Выслушав мнение сторон, суд постановил жалобу стороны защиты Лукашевич отклонить и оставил ее под стражей на срок до 16 августа», — огласил приговор судья.Ранее в этот же день стало известно, что Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Лукашевич.Лукашевич была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.Источники информагентств уточнили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сама Лукашевич вину не признала.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков