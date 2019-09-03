Суд приговорил к двум годам колонии участника незаконной акции в Москве

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"Признать Беглеца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Анатолий Беляков.Гособвинитель запросил такое наказание при учете смягчающих обстоятельств - Беглец привлекается к уголовной ответственности впервые, не состоит на учётах, трудоустроен, имеет положительные характеристики с места жительства, а на его иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей.До этого в ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины. Таким образом ему не могли назначить наказание, превышающие две трети от максимального по вменяемой статье.По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, а именно схватил его рукой за запястье и одернул в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого гражданина, следует из обвинительного заключения.В ходе судебного заседания выяснилось, что Беглец хочет возместить причиненный потерпевшему полицейскому моральный ущерб в том объеме и принести извинения. Сам правоохранитель в рассмотрении дела не участвовал, но направил в суд заявление о том, что занят на службе.Обвиняемый заявил в суде, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых родился в 2019 году, гражданская жена и пожилая мать."Вину признаю полностью, чистосердечно раскаиваюсь, готов возместить компенсацию за причиненный вред Никитину. Прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, если это возможно. Дома меня ждут двое несовершеннолетних детей", - отмечал он в ходе прений.В конце августа суд назначил Беглецу административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи и движению пешеходов).