Суд приговорил к двум годам колонии участника незаконной акции в Москве
3 сентября 2019 15:15
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"Признать Беглеца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Анатолий Беляков.
Гособвинитель запросил такое наказание при учете смягчающих обстоятельств - Беглец привлекается к уголовной ответственности впервые, не состоит на учётах, трудоустроен, имеет положительные характеристики с места жительства, а на его иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей.
До этого в ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.
Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины. Таким образом ему не могли назначить наказание, превышающие две трети от максимального по вменяемой статье.
По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, а именно схватил его рукой за запястье и одернул в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого гражданина, следует из обвинительного заключения.
В ходе судебного заседания выяснилось, что Беглец хочет возместить причиненный потерпевшему полицейскому моральный ущерб в том объеме и принести извинения. Сам правоохранитель в рассмотрении дела не участвовал, но направил в суд заявление о том, что занят на службе.
Обвиняемый заявил в суде, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых родился в 2019 году, гражданская жена и пожилая мать.
"Вину признаю полностью, чистосердечно раскаиваюсь, готов возместить компенсацию за причиненный вред Никитину. Прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, если это возможно. Дома меня ждут двое несовершеннолетних детей", - отмечал он в ходе прений.
В конце августа суд назначил Беглецу административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи и движению пешеходов).
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