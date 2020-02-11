Суд приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу полицейского на станции метро "Курская"

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Трагедия произошла вечером 2 сентября 2018 года — сотрудник полиции остановил на станции метро "Курская" мужчину для проверки документов. Тот отдал полицейскому паспорт и попросился в туалет, откуда долго не выходил. Сотрудник правоохранительных органов зашёл проверить, в чём дело, но Нурлан Муратов выхватил у него служебный пистолет и выстрелил, после чего попытался скрыться с места преступления, но его нашли.