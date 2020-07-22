Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева

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Об этом журналистам сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев после оглашения приговора, которое состоялось в закрытом для журналистов режиме."Срок наказания определен, опять же предварительно, со слов [судьи], 3 года 6 месяцев, если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", - сказал Ануфриев.Обвинение просило осудить Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.При этом суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия."Суд постановил признать Дмитриева невиновным по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений", - говорится в сообщении.Фото: Игорь Подгорный/ТАСС