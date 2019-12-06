Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Никиту Чирцова к году колонии

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Суд зачел 22-летнему программисту в срок то время, которое он провел в следственном изоляторе с 1 сентября. Судья также сообщила, что учла смягчающие обстоятельства: у Чирцова престарелая бабушка, он помогал благотворительной организации, работающей с онкобольными, а также извинился перед потерпевшим и выразил готовность возместить ему причиненный ущерб.Ранее суд признал Чирцова виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, во время митинга 27 июля он толкнул двумя руками в грудь и плечо полицейского Юрия Михаленко. Сам Чирцов говорил, что оказался на акции протеста 27 июля случайно. По его словам, он увидел, как за ним смыкается полицейское оцепление, и попытался бежать.28 июля Чирцова задержали в Белоруссии, после чего его отправили в Москву, где его арестовали. Прокурор просил для него 3,5 года колонии.Акция 27 июля в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не была согласована с властями и сопровождалась массовыми задержаниями участников. После нее правоохранительные органы завели ряд уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти, которые получили общее название «дело 27 июля».Фото: ТАСС