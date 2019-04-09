Суд приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам колонии
9 апреля 2019 23:56
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Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с бывшего мэра 143 миллиона рублей.
Игорь Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог: в частности, лоббировал свое предприятие "Востокцемент", переоформленное на брата после вступления в должность мэра.
Брату Пушкарева Андрею суд назначил 8 лет условно с аналогичным штрафом в 500 миллионов рублей. Третий фигурант дела — экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников — получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Его суд освободил от наказания по одному эпизоду коммерческого подкупа в связи с истечением сроков давности.
Никто из фигурантов вины не признал.
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