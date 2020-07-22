Суд повторно рассмотрит дело экс-гендиректора РКЦ «Прогресс»

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- Его обвиняют в двух нарушениях. Во-первых, в заключении экономически невыгодного для АО "РКЦ "Прогресс" договора с ООО "Союзобщемашимпорт". Ущерб составил 126 млн рублей. Во-вторых, в растрате 3,5 млн рублей. Предполагается, что он выдал такую компенсацию за неиспользованный отпуск своему заместителю Сергею Тюлевину, — рассказали в правоохранительных органах.Кирилина уже начинали судить, но по требованию его защитников дело вернули в прокуратуру.Его дочь Светлана, которая занимала должность экс-начальника управления финансов и внешнеэкономической деятельности ракетно-космического центра, и заместитель Сергей Тюлевин тоже сейчас под судом.- По версии следствия, на предприятии оборонно-промышленного комплекса были махинации при закупке чешского станочного центра и итальянского токарно-фрезерного станка, которые нужны для модернизации производства ракет-носителей "Союз-2". Предполагается, что главный инженер и начальник управления финансов и ВЭД закупили его по завышенной стоимости", - рассказывали об их уголовном деле в прокуратуре Самарской области.Кроме них под подозрением силовиков оказался бывший первый заместитель гендиректора по экономике и финансам АО "РКЦ "Прогресс" Константин Наумов. Предполагается, что он заключил фиктивные договоры на работы, в результате завод потерял около 5 млн рублей. Также ФСБ вела проверку в отношении экс-начальника управления финансов завода Сергея Комарова, бывшего ведущего конструктора "Прогресса" Сергея Давыдова и экс-гендиректора ООО "Транси" Виталия Лысака в связи с исчезновением 55 млн рублей.