Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
22 июля 2020 22:00
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"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00", - сказали в суде.
Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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